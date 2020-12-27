Глава Хабаровского края Дегтярев выступил с инвестиционным посланием

Глава Хабаровского края Дегтярев выступил с инвестиционным посланием
Михаил Дегтярев. Фото: ALEXEY BYCHKOV/www.globallookpress.com
В ежегодном обращении он дал ряд поручений

План по "перезагрузке" отношений с инвесторами сначала обсудили эксперты, а уже завтра, 28 декабря, его планируют рассмотреть во время отдельного заседания краевого правительства.

Глава Хабаровского Края Михаил Дегтярев во время ежегодного инвестиционного послания дал ряд поручений. Среди них – разработка пакета налоговых льгот для малого и среднего бизнеса, который работает в период пандемии коронавируса в России.

Дегтярев подчеркнул, что необходимо четко определить средства, с помощью которых можно достичь поставленные руководством РФ цели. Для воплощения задач нужны комплексные меры – это и привлечение частных инвестиций в новое производство, и модернизация предприятий. Необходимы и денежные вложения в инфраструктуру.

Глава Хабаровского края напомнил, что еще два года назад, в 2018-м, регион входил в топ-20 регионов РФ в инвестиционном рейтинге. В этом году он занимает 63 место.

Как отметил Дегтярев, бизнес-сообщество сегодня меньше доверяет институтам власти. Проблемы возникли из-за двойных стандартов по отношению к инвесторам и недостатков в коммуникации. Поэтому сейчас настало время для фундаментальной перестройки. Дегтярев распорядился провести комплексный аудит системы взаимодействия с инвесторами. Завершить его экономический блок краевого правительства должен уже в первом квартале нового года.

Наиболее важные моменты – это режим "одного окна", а также создание удобных, понятных электронных сервисов.

Как отметил глава Хабаровского края, пандемия коронавируса ударила по многим сферам – услуг, туризма, пассажирских перевозок и др. Тем не менее, меры, которые власти предприняли вовремя, способствовали сохранить бизнес и рабочие места для россиян. Глубокого упадка в экономике также удалось избежать.

Дегтярев поручил правительству края совместно с представителями бизнеса разработать законопроект, включающий в себя пониженные ставки налогообложения по упрощенной системе, а также по транспортному налогу и налогу на имущество – речь идет о тех видах деятельности, которые до сих пор испытывают последствия пандемии коронавируса. Документ, согласно распоряжению, должны представить в январе 2021 года.

Также с начала следующего года для субъектов МСП введут инвестиционный налоговый вычет.

Чтобы поддержать небольшие инвестиционные проекты в сфере мясного и молочного животноводства, растениеводства и картофелеводства, в ноябре 2020 года внесли поправки в закон, согласно которому инвестору могут выделить участок земли без торгов, если объем инвестиций составит от 10 миллионов рублей, сообщает "АмурПресс".

С 1 апреля в Хабаровском крае будет действовать система региональных соглашений по защите и поощрении капиталовложений. В отношении инвестора будет применяться стабилизационная оговорка, которая не даст применить к нему законодательство, ухудшающее его положение.

К концу этого года, по оценкам экспертов, суммарный объем инвестиций в основной капитал края составил более 175 миллиардов рублей. Темп роста составил 106% к 2019 году.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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