Синоптик назвал несколько регионов, которые ждет климатический сюрприз

Погода в ночь на 1 января может удивить, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Аномалии ждут Петербург. В Северной столице всю предновогоднюю неделю будет на 4-8 градусов теплее обычного, а 31 декабря ожидается дождь.

Температурные аномалии ждут и Западную Сибирь. Синоптик отметил, что сейчас там холоднее нормы. Отклонение составляет 20 градусов. В новогоднюю же ночь Вильфанд пообещал жителям этого региона морозы до 25 градусов.

"Нескучная" погода установилась и в Хабаровске.

"Температурный фон от -25 до -30, дневные температуры от -17 до -23 и солнечно", – сообщил синоптик в беседе с РИА Новости.