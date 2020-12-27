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Министр просвещения Сергей Кравцов
рассказал, что будет с заплатами педагогов в 2021 году. Он напомнил, что с сентября
этого года по распоряжению главы РФ Владимира Путина ряд
россиян уже получает надбавку. Речь идет о классных руководителях – им добавили
по пять тысяч.
Прибавка к зарплате ждет россиян и в 2021 году. Речь идет о новой должности, которая появится в школах 10 пилотных регионов с 1 марта. Это советник директора по воспитательной работе. За такую работу полагается доплата в 15 тысяч рублей ежемесячно. Об этом Кравцов сообщил в беседе с "Российской газетой".
Ранее экономист назвал способ увеличить вдвое пенсии россиян. При этом он отметил, что с текущим размером выплат пенсионеры не живут, а выживают.
Также "Утро.ру" ранее публиковало подробный список того, что нужно успеть сделать российским пенсионерам до 31 декабря 2020 года, чтобы не остаться без денег.
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