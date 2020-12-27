Песков рассказал об атаках на Путина

Песков рассказал об атаках на Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представитель Кремля раскрыл и то, как на это реагирует президент

Владимир Путин настолько привык к всевозможным нападкам в свой адрес, что просто перестал на них реагировать. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что эмоционально задеть российского лидера не так просто.

Пресс-секретарь президента объяснил: атаки на Путина продолжаются в течение 20 лет, причем не только с Запада, но и изнутри. "Конечно, за это время определенный иммунитет наверняка у президента сформировался", – добавил Песков.

Он также заверил, что обращать внимание "на каждый чих" российский лидер точно не будет, ведь он сам не раз говорил: главное то, как человек выполняет свою работу. Пресс-секретарь заключил в программе "Москва. Кремль. Путин":

"Реагировать на это эмоционально, как какой-то трепетный юнец – ну, Путина таким представить себе просто невозможно".

Кроме того, Песков рассказал, будет ли президент делать прививку от коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Путин - Человек столетия, как минимум. Повезло России с президентом.
Гость
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Противно говорить об этом упыре.
Гость
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Эти "чихи" приводят к революциям. Реагировать надо. СССР 80 лет продержалась, а как перестала реагировать и нет сооюза.
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