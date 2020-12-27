Будет еще тяжелее, чем в 2020-м, предположил телеведущий

Владимир Соловьев дал прогноз на следующий год. Известный телеведущий поделился своими опасениями и ожиданиями.



По его мнению, ситуация в 2021 году может сложиться еще хуже, чем в этом, главным печальным событием которого стала пандемия коронавируса. Соловьев высказался о положении дел в США, напомнив слова нового президента Джо Байдена о том, что улучшений никто не гарантировал и приведя пугающие цифры. В Америке, заявил телеведущий, во время пандемии погибло 320 тысяч человек. Это больше, чем потери во время Второй мировой. Об этом он сказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Из-за пандемии сложная обстановка и других странах – в Британии началась паника из-за нового штамма, тяжело и жителям Германии и Франции.

Соловьев также признался, что 2020 год выдался самым тяжелым на его памяти. В то, что следующий, 2021-й, будет лучше, верят только оптимисты, заявил он.

Напомнил Соловьев и о других нерадостных событиях уходящего года – экономическом кризисе, конфликте в Нагорном Карабахе, во время которого погибло много людей.

Ранее Соловьев жестко отозвался о политике президента Белоруссии Александре Лукашенко.