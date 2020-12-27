На выборах в ЦАР присутствуют члены Сообщества сахело-сахарских государств

Сегодня в ЦАР проходят президентские выборы

За день до начала этого мероприятия в страну прибыли представители Сообщества сахело-сахарских государств (СССГ). Они выступят наблюдателями и будут следить за тем, чтобы избирательный процесс проводился согласно законам страны.

Члены миссии СССГ во главе с координатором Джарсулом Абделем Джаббаром приехали, несмотря на новости об обострении ситуации в некоторых регионах и коронавирусные ограничения. Их присутствие поможет реализовать процесс признания итогов выборного процесса в ЦАР на мировом уровне.

ЦАР является членом СССГ. В союз входят 28 африканских государств. У организации есть одноименный банк, оказывающий поддержку странам, входящим в сообщество. Союз выполняет функцию наблюдателя в ООН.