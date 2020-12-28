Несколько простых манипуляций позволят сберечь семейный бюджет

Суммы в квитанциях за коммуналку нередко наводят на россиян тихий ужас. Борьба с запредельными цифрами в платежках стала особенно актуальна в период коронакризиса, когда у многих жителей страны резко упали доходы. Одна из начальников наццентра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, как можно снизить плату за ЖКУ.



Как сэкономить на свете

Для того чтобы снизить потребление энергии на свет, эксперт посоветовала установить светодиодные лампы. Они значительно экономнее, чем обычные. Кроме того, в квартире можно установить датчики движения. Эта техника стоит относительно недорого, однако может сберечь немало денег.

Как меньше платить за электричество: хитрости

Кроме того, на потребление электроэнергии влияет расстановка бытовой техники. Разворотнева советует не устанавливать холодильник рядом с батареей и плитой. Эксперт также отметила, что даже выключенная техника может потреблять энергию. Речь идет о телевизоре или компьютере, который подключен к розетке. Тоже самое касается зарядного устройство для телефона. Включенные в розетку штекер без смартфона на конце провода продолжает мотать киловатты, пишет издание "Собеседник".

Как меньше тратить на воду

В этом случае специалист, в первую очередь, рекомендует не лить воду попусту. Например, при чистке зубов кран нужно закрывать. Также перед мытьем посуды ее можно протереть салфетками.

Как экономить на тепле в многоквартирном доме

Здесь не обойтись без коллективного решения. Для того чтобы снизить цифры в платежке, нужно договориться с другими соседями. Приборы, которые регулируют температуру, могут в значительной степени сэкономить расходы на теплоэнергию, отмечает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда ждать повышения тарифов ЖКХ. В будущем году коммуналка в среднем подорожает на 4%.