Стоимость любимого новогоднего блюда россиян заметно выросла

Стоимость любимого новогоднего блюда россиян заметно выросла
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Цена продуктов для одного из привычных новогодних угощений увеличилась до 201 рубля

Как выяснилось, за неделю до Нового года заметно подорожало любимое блюдо россиян. Поднялась стоимость селедки под "шубой", проинформировал оператор фискальных данных ОФД).

К такому выводу эксперты пришли после изучения чеков на покупку продуктов для новогоднего угощения с 15 по 20 декабря. Цена за пару килограммов привычной закуски достигла 201 рубля, что на 8% больше, чем в 2019 году. 

В подробностях это выглядит так. За 500 г картофеля придется выложить18,9 руб., полкило моркови обойдется в 8,5 руб., столько же свеклы – в 8,1 рубля. За четыре куриных яйца надо заплатить 46,1 руб., за 100 г лука-репки – 1,9 руб., за 250 г майонеза – 49,3 рубля, Дороже всего обойдется селедка: 500 г – за 68,1 рубль.

При этом в Бийске можно приготовить это блюдо дешевле – всего за 122 рубля. Жителям Евпатории не повезло больше других – им праздничное угощение влетит далеко не в копеечку – отдадут 354 руб., отмечает ОФД.

Кроме того, при покупке готового салата в розницу надо раскошелиться в среднем на 388,5 руб. за килограмм. В Челябинске на это понадобится меньше денег – 188,3 рубля. А петербуржцы смогут купить такое количество классической селедки под "шубой" за целых 1857 руб., передает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что после того, как возмущенный ростом цен на некоторые продукты Владимир Путин и поручил правительству стабилизировать их, некоторые продукты подорожали. В частности, увеличились цены на куриные яйца и овощи. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Grumbler
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К такому выводу эксперты пришли после изучения чеков - просто зауважал "экспертов". Диванные, наверно. Сидят, чеки изучают. Сперва-то посмотреть нельзя на ценники.
Гость
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Плешивый карлик возмутился ценами? значит всё ещё дороже станет.
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