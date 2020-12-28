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Как выяснилось, за неделю до Нового года заметно подорожало любимое блюдо россиян. Поднялась стоимость селедки под "шубой", проинформировал оператор фискальных данных ОФД).
К такому выводу эксперты пришли после изучения чеков на покупку продуктов для новогоднего угощения с 15 по 20 декабря. Цена за пару килограммов привычной закуски достигла 201 рубля, что на 8% больше, чем в 2019 году.
В подробностях это выглядит так. За 500 г картофеля придется выложить18,9 руб., полкило моркови обойдется в 8,5 руб., столько же свеклы – в 8,1 рубля. За четыре куриных яйца надо заплатить 46,1 руб., за 100 г лука-репки – 1,9 руб., за 250 г майонеза – 49,3 рубля, Дороже всего обойдется селедка: 500 г – за 68,1 рубль.
При этом в Бийске можно приготовить это блюдо дешевле – всего за 122 рубля. Жителям Евпатории не повезло больше других – им праздничное угощение влетит далеко не в копеечку – отдадут 354 руб., отмечает ОФД.
Кроме того, при покупке готового салата в розницу надо раскошелиться в среднем на 388,5 руб. за килограмм. В Челябинске на это понадобится меньше денег – 188,3 рубля. А петербуржцы смогут купить такое количество классической селедки под "шубой" за целых 1857 руб., передает телеканал "360".
Ранее сообщалось, что после того, как возмущенный ростом цен на некоторые продукты Владимир Путин и поручил правительству стабилизировать их, некоторые продукты подорожали. В частности, увеличились цены на куриные яйца и овощи.
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