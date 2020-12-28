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В предновогодний период все пытаются заработать, "как
могут". Так, лжебанкиры разработали новую стратегию выманивания персональных
данных россиян.
Мошенники отказались от привычной техники запугивания банковских клиентов и перешли к соблазнению жителей России, пишет издание "Коммерсантъ".
Перед Новым годом телефонные злодеи решили сыграть на жадности людей. Мошенники предлагают оформить выгодные "предпраздничные" продукты. Например, открыть вклад под беспрецедентно высокую ставку.
Однако в итоге соблазнившегося человека направляют на подставной сайт, при использовании которого все его данные передаются преступникам, поясняет URA.RU.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие виды мошенничества подстерегают россиян в магазинах.
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