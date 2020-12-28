Россиян предупредили об оригинальном способе мошенничества

В зоне риска оказались алчные жители страны

В предновогодний период все пытаются заработать, "как могут". Так, лжебанкиры разработали новую стратегию выманивания персональных данных россиян.

Мошенники отказались от привычной техники запугивания банковских клиентов и перешли к соблазнению жителей России, пишет издание "Коммерсантъ".

Перед Новым годом телефонные злодеи решили сыграть на жадности людей. Мошенники предлагают оформить выгодные "предпраздничные" продукты. Например, открыть вклад под беспрецедентно высокую ставку.

Однако в итоге соблазнившегося человека направляют на подставной сайт, при использовании которого все его данные передаются преступникам, поясняет URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие виды мошенничества подстерегают россиян в магазинах.

Ольга ФЕДОРОВА

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