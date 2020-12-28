События следующих 12 месяцев будут наполнены новыми потрясениями

2020 год стал настоящим испытанием для множества людей. И пока кто-то считает дни до конца текущего года, надеясь, что в будущем станет легче, предсказатели уверяют, что 2021 тоже будет непростым.

Предсказание Ванги

Болгарская пророчица предсказала серьезные катаклизмы в год Быка. Так, не исключено, что "три великана" – Россия, Индия и Китай – объединяться. А вот западным странам повезет меньше. Европе Ванга спрогнозировала обрушение экономики, проблемы с исламистскими террористами, которые заполнят улицы стран ЕС.

Дональду Трамп тоже не повезет. Ясновидящая уверяла, что американский президент подхватит какую-то "таинственную болезнь", которая сильно скажется на его здоровье.

Также пророчица увидела, что в наступающем году удастся победить рак.

Предсказание Ротшильдов

Представители старейшего в мире финансового клана считают, что 2021 год будет наполнен рисками и неопределенностью. Ротшильды в своем предсказании подчеркнули, что пандемия продолжится, выход из кризиса найти будет непросто, что очень отразится на социальной стабильности.

При этом продолжится рост цен на недвижимость, автомобили, промышленные товары. Также не исключено, что постепенно удастся снизить уровень напряженности в отношениях между Россией и Западом.

Предсказание Нострадамуса

Прогноз французского алхимика тоже нельзя назвать оптимистичным. Так, Нострадамус предсказал, что в 2021 году человечество столкнется с мировым голодом. Также пророк увидел столкновение астероида с Землей. При этом, чтобы спастись от бед, люди начнут все чаще обращаться за помощью к Богу, поэтому церковь будет стоять во главе всего.

Ранее "Утро.ру" делилось предсказанием Матроны Московской. Святая предсказала конец света и жуткие страдания.