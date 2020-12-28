Появление странного объекта уфологи объяснили по-своему

Над США пронесся огромный шар. Очевидцы заметили его над Вирджинией и сняли видео этого явления на камеру.

Странный объект приближался к Земле с молниеносной скоростью. Мало того, он был полностью в огне.

Запись продолжалась без малого две минуты. Тот, кто снимал, несколько раз увеличивал изображение, однако никто так и не понял, что это летело.

В соцсетях появились несколько версий произошедшего. Одни интернет-пользователи считают, что это был падающий метеорит, другие указывают на ступень ракеты, отмечает "Пятый канал".

Астрономы пока молчат. Ничего не объяснили и в NASA – Американское космическое агентство не дало ни подтверждений, ни опровержений. А вот уфологи не промолчали – сразу заявили, что объект является не чем иным, как кораблем инопланетян.

Ранее один из тех, кто изучает внеземную жизнь, сообщил о крушении НЛО на Марсе. Он обнаружил это, пристально разглядывая снимки Красной планеты.