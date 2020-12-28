Неожиданные сюрпризы нравятся не всем

Вот-вот 2020 год останется в прошлом. Это значит, что скоро все родные и близкие соберутся за одним столом, а после боя курантов настанет время дарить подарки. В период новогоднего переполоха можно схватить с полок что-то ненужное, а после оправдывать себя тем, что главное не подарок, а внимание. Однако есть те презенты, которые лучше не дарить. Особенно в Новый год.

Кухонный инвентарь

Если вас об этом не просили, то дарить на Новый год кастрюли, сковородки или комбайны – плохая идея. Высока вероятность, что ваш подарок не оценят.

Нижнее белье

Покупка носков, нижнего белья, колготок – дело тонкое, поэтому если не знаете, что конкретно хочет человек, то лучше выбрать другой подарок.

Парфюм

В случае с парфюмом еще сложнее. Выбрать подходящий аромат – очень сложно, поэтому откажитесь от этой затеи, если не знаете вкусов и предпочтений.

Весы

Откажитесь от подарков, которые хоть как-то указывают на внешние недостатки получателя презента. Никаких напольных весов и антицеллюлитных кремов.

Домашние животные

Животные дома – это всегда хорошо, однако такой подарок лучше сразу обговаривать с будущим хозяином.

Плюшевые игрушки и новогодний декор

Такие подарки, как правило, оказываются бесполезными, поэтому замените их на что-то более практичное.

Сюрпризы

Далеко не все люди любят сюрпризы, поэтому если человек малознакомый, тогда лучше обойтись без неожиданностей.

Картины и фоторепродукции

Делать такие подарки, отталкиваясь от своих вкусовых предпочтений, – не очень хорошая идея. Поэтому дарить картины, гобелены и т.п. нужно только в том случае, если вас об этом попросили.

Живые цветы

В этом случае можно прогадать, ведь далеко не все имеют возможность следить на растениями и вовремя за ними ухаживать.

Искусственные цветы и фрукты

Дарить искусственные цветы – это плохая идея в любом случае, поэтому лучше заменить такой подарок чем-то другим.

Ранее "Утро.ру" делилось идеями оригинальных новогодних подарков.