Однако молодой человек заслуживает снисхождения

Присяжные суда в Чите пришли к выводу, что солдат Рамиль Шамсутдинов виновен в убийстве нескольких сослуживцев и покушении на убийство.

Об этом передает корреспондент РИА "Новости" с места событий. Присяжные также решили, что к солдату нужно отнестись с снисхождением. Хотя прокуроры настаивали на обратном.

Оенью 2019-го в Забайкальском кране Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое попали в больницу, пишет URA.RU. Солдат признал вину, но отмечал, что на такое толкнули его издевательства и дедовщина. Ему может грозить большой срок, в том числе пожизненный.