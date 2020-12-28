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Присяжные суда в Чите пришли к выводу, что солдат Рамиль Шамсутдинов виновен в убийстве нескольких сослуживцев и покушении на убийство.
Об этом передает корреспондент РИА "Новости" с места событий. Присяжные также решили, что к солдату нужно отнестись с снисхождением. Хотя прокуроры настаивали на обратном.
Оенью 2019-го в Забайкальском кране Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибло восемь человек, двое попали в больницу, пишет URA.RU. Солдат признал вину, но отмечал, что на такое толкнули его издевательства и дедовщина. Ему может грозить большой срок, в том числе пожизненный.
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