Следующие 12 месяцев будут далеко не простыми

К тем пророкам, чьи слова о грядущем уже прозвучали, присоединились футурологи. Они выдали свой прогноз на 2021 год, причем весьма безрадостный.

По их мнению, 2021 год окажется тяжелее 2020-го. Проблем ожидается масса. Одни обанкротятся, другие потеряют жилье, третьи лишатся работы. Также предстоит инфляция. Некоторые влезут в огромные долги. Не исключены трудности и в семейной жизни.

Кризис, что возникнет после коронавирусной пандемии, может стать хуже ее самой и самым дорогим за время существования цивилизации. Кроме того, начнет быстро развиваться новая теневая экономика, рассказали знатоки грядущего РИА "Новости".

Прежняя жизнь уже не вернется. Люди будут чаще общаться виртуально. Кардинально изменятся их представления о целях и успехах, а также способах их достижения. Развития технологий искусственного интеллекта пойдет намного стремительнее.

Ранее стало известно, что напророчили России в 2021 году Ротшильды.