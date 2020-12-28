Даже полезная еда в больших количествах может вызвать пищевое отравление

Поэтому даже в Новый год 2021 и другие праздничные дни стоит держать себя в руках и не объедаться, какими бы вкусными ни были угощения. Диетолог, специалист по оздоровлению, психолог и сертифицированный SEST– терапевт и РПТ– терапевт Ольга Бурлакова подробно рассказала в беседе с "Утро.ру", как не набрать вес в январские каникулы.



С чем вообще в основном ассоциируется у людей праздник? С тем чтобы отхватить всего и побольше. Потому что в течение года мы часто себе в чем-то отказываем, не можем всего себе позволить. Чем больше человек чувствует себя зажатым в течение года, не имеет каких-то возможностей, не может позволить себе какую-то вещь или что-то себе купить или съездить, чем больше такого желаемого и недостижимого, тем больше в новогодние праздники люди объедаются, потому что они хотят хотя бы что-то себе устроить, хотя бы какую-то эмоциональную разгрузку. И очень часто в нашей культуре эта эмоциональная разгрузка происходит через переедание, причем переедание большого количества пищи, да еще и той пищи, которая между собой не сочетается.

Если ты переел, значит ты отравился. Для организма лишняя еда – она уже не то что нейтральна, а вызывает самое настоящее пищевое отравление, даже полезная еда. Представьте, что вы съедите ведро клубники. Это очень полезная ягода! Но съесть килограмм и съесть ведро для организма это совершенно разные истории. Точно также и со всеми остальными видами пищи.

К тому же на Новый год и новогодние праздники люди не просто объедаются чем-то одним, а они едет еще и разную пищу, которая между собой вообще не сочетается, из за этого им плохо, потому что еда плохо усваивается, так как на каждый вид пищи нужны свои ферменты. И организм не успевает вырабатывать все ферменты, которые нужны для переваривания всех видов продуктов, которые человек съедает. Это нарушает пищеварение и соответственно растет вес. Он растет не только за счет скопления жировых клеток, а и за счет того, что просто съеденная еда внутри вашего организма в буквальном смысле гниет, она не успевает перевариваться.

Плюс непереваренная пища дает воспаление в организме, в пищеварительной системе, а это воспаление дает сильнейший отек пищеварительных органов. А если у нас что-то увеличивается в объеме, то это начинает больше весить, поэтому вы чувствуете это и смотря на весы видите, что вы поправились, но чаще всего это опять же не жировые клетки, а просто отек ваших органов из-за воспаления, потому что вы что-то недопереварили да еще и в большом объеме. Также непереваренная пища дает повышенное газообразование, живот увеличивается и чисто визуально тоже кажется, что вы поправились.

На самом деле, если мы налаживаем пищеварение, то вес, набранный за новогодние праздники очень быстро уходит.

Для этого нам нужно стараться пить как можно больше воды в течение дня. Норма выпитой воды в день составляет 30 мл на 1 кг веса тела чистой питьевой, не газированной и не кипяченой воды. Воду обязательно нужно пить перед едой, лучше всего стакан или два в теплом виде. Это даст вам хороший запуск пищеварительной системы и то, что вы съедите потом будет лучше усваиваться.

Во-вторых, на новогодние праздники, как и в другие дни, нужно стараться разделять основную пищу и фрукты и кушать их перед всеми основными приемами пищи, тогда они не будут у вас гнить под каким-нибудь салатиком и соответственно не будет идти воспалительный процесс, дающий в том числе вес.

Если есть возможность заменить магазинный майонез на домашний, будет прекрасно! Постараться соусы, которые используются для заправки или подаются в сочетании с блюдами, сделать самостоятельно, потому что одни из самых калорийных и неполезных продуктов, которые способствуют набору веса – это всякий фаст-фуд, включая различные соусы.

Старайтесь в пищу добавлять побольше овощей и зелени и сбрызгивайте еду лимонным соком - это также улучшит пищеварение и создаст необходимую химическую среду в организме, которая, даже если вы переели, позволит пище быстрее перевариться не набирая лишний вес. Замените жирные блюда и калорийные салаты на более легкие с добавлением большого количества овощей.

По возможности замените рафинированный сахар на натуральный: мед, финиковый сироп, сироп агавы и топинамбура, кокосовый сахар. Натуральные заменители сахара организмом воспринимаются очень даже благоприятно. Тоже самое относится к выпечке и всем видам продуктов с добавлением белой пшеничной муки. Старайтесь заменить ее на цельнозерновую, полбяную, овсяную, ячневую и другие. Белая мука, особенно в сочетании с дрожжами и сахаром однозначно добавит вам пару лишних килограмм.

Не налегайте сильно на алкоголь, особенно сладкий. Одним из довольно сильных стимуляторов набора веса является алкоголь с большим количеством сахара. Всякие сладкие вина, ликеры, настойки содержат огромное количество калорий.

Для стимуляции и лучшей работы пищеварения лучше всего добавить в рацион такие продукты как хрен, васаби, горчица, перец, чеснок, любые натуральные специи, редька, то есть все немного жгучее и горькое. Все эти продукты способствуют выделению желчи, а значит и запуску всего метаболизма. Не зря, например, холодец часто едят с хреном, потому что хрен будет запускать пищеварение и способствовать перевариванию жирного холодца. Если вы едите какую-то жареную утку или свинину, баранину, то просто ешьте их в сочетании с зеленью и зелеными овощами, а также добавляйте лимон и тогда эта жирная пища хорошо у вас усвоится, легко будет перевариваться и тогда у вас не будет ни пищевого отравления, ни лишних килограммов.