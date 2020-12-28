Про выплату пенсий цифровыми деньгами россиянам объяснила глава ЦБ

У новой формы рубля есть неоспоримое преимущество

Пенсионеры в России смогут по выбору получать пенсии в цифровых рублях, если такая форма национальной валюты будет принята. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Сейчас у рубля две формы – наличная в виде купюр и монет и электронная в виде счетов в банке. Первая не очень удобна, так как приходится носить с собой кошелек, во втором случае человек привязан к конкретной кредитной организации и ее банкоматам. В случае с цифровым рублем единой площадкой для операций станет ЦБ.

При этом граждане смогут сами выбирать, в какой форме им удобнее распоряжаться деньгами. Пенсионеры также сами решат, как получать выплаты от государства.

"Они смогут выбирать. Они и сейчас, если хотят, получают наличными на почте, на счет в банке, на карточку",

– напомнила Набиуллина в эфире RTVI. При этом она подчеркнула, что окончательное решение о введении в России цифрового рубля еще не принято.

Во время эфира с Сергеем Шнуровым Эльвира Набиуллина также объяснила, почему официальная инфляция ниже, чем рост цен в магазинах.