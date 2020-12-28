Про выплату пенсий цифровыми деньгами россиянам объяснила глава ЦБ

Про выплату пенсий цифровыми деньгами россиянам объяснила глава ЦБ
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
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У новой формы рубля есть неоспоримое преимущество

Пенсионеры в России смогут по выбору получать пенсии в цифровых рублях, если такая форма национальной валюты будет принята. Об этом  сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Сейчас у рубля две формы – наличная в виде купюр и монет и электронная в виде счетов в банке. Первая не очень удобна, так как приходится носить с собой кошелек, во втором случае человек привязан к конкретной кредитной организации и ее банкоматам. В случае с цифровым рублем единой площадкой для операций станет ЦБ.

При этом граждане смогут сами выбирать, в какой форме им удобнее распоряжаться деньгами. Пенсионеры также сами решат, как получать выплаты от государства.

"Они смогут выбирать. Они и сейчас, если хотят, получают наличными на почте, на счет в банке, на карточку",

напомнила Набиуллина в эфире RTVI. При этом она подчеркнула, что окончательное решение о введении в России цифрового рубля еще не принято.

Во время эфира с Сергеем Шнуровым Эльвира Набиуллина также объяснила, почему официальная инфляция ниже, чем рост цен в магазинах.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Старый пенс
Только наличка! Это я , как человек, проработавший 20 лет в коммерческих банках РФ говорю. Отнимут лицензию кунаки Эльвиры Сапхизадовны легко и просто у любого регионального , да и столичного банка и плакали ваши денежки! Пока дело дойдет выплат- помереть успеем!
А ты старый не храни деньги в коммерческом банке- есть сбербанк. К тому же большинству пенсионеров особо хранить то нечего- это ты наворовал за 20 лет в коммерческом банке, которые грабят народ со своими безумными процентами.
Старый пенс
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Только наличка! Это я , как человек, проработавший 20 лет в коммерческих банках РФ говорю. Отнимут лицензию кунаки Эльвиры Сапхизадовны легко и просто у любого регионального , да и столичного банка и плакали ваши денежки! Пока дело дойдет выплат- помереть успеем!
Гость
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Ну и аппетит у Набиулиной. Разом на все деньги пенсионеров. С карточки нельзя будет снять наличные. Сейчас банки являются просто хранителями наших денег, а после этого все деньги просто перетекут в Центробанк. Лихо. По любому поводу можно мгновенно оставить нас без денег. Сейчас у нас имеется договор с банком держателем счета и есть на кого подать в суд в случае чего. А так все банки все стрелки переводить на Центробанк и все приехали?
Гость
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Заботливые вы наши. В очередной раз решили обобрать людей. Если государство, что то предлагает, беги и сделай наоборот. Самый большой жулик в государстве это и есть само государство.
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