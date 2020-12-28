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В ПФР
рассказали, как организуют выплаты январских пенсий, а также пособий и выплат
россиянам. Как сообщает РИА Новости, с 25 декабря деньги начали переводить "Почте
России". С 28 декабря пенсии и пособия перечисляют в банки.
Тем россиянам, кто пользуется услугами банков для получения выплат, январские деньги начнут поступать с 29 декабря. Пенсионерам, которые пользуются почтой и получают средства 3-го числа, доставка назначена на вторник и среду.
А с 4 января 2021 года деньги россиянам будут зачислять по обычному графику.
Ранее Эльвира Набиуллина рассказала о получении пенсий в цифровых деньгах.
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