Отправиться в Соединенное Королевство россияне не смогут еще минимум две недели

Остановку авиасообщения между Россией и Великобританией продлили до середины января следующего года. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ограничения будут действовать еще две недели, до 12 января 2021 года включительно. Запрет на перелеты решили продлить, чтобы снизить риск распространения COVID-19, передает "Интерфакс".

Напомним, что авиасообщение между Россией и Соединенным Королевством было приостановлено 22 декабря. Причиной стал новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании. Сегодня стало известно о первом заражении мутировавшим COVID-19 на границе с нашей страной.

