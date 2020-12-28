Без шампанского и мандаринов: что нельзя ставить на праздничный стол в год Быка

Без шампанского и мандаринов: что нельзя ставить на праздничный стол в год Быка
Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжение"Норвежский роман": рецепт "Мимозы" по-новому к новогоднему столу
Продукты красного и оранжевого цветов разозлят покровителя года

Удача и благополучие в наступающем году во многом зависят от самой праздничной ночи, считают астрологи. Важно встретить 2021-й правильно, угодив его покровителю – Белому Металлическому Быку. Именно поэтому и новогодний стол следует накрывать по-особому. От каких угощений лучше отказаться, рассказала таролог Галина Янко.

В первую очередь, ни в коем случае нельзя ставить на стол блюда из телятины. Разозлят хозяина года также продукты красного цвета – помидоры и болгарский перец. Таролог советует праздновать Новый год без алкоголя, ограничившись соками и лимонадами: Бык не любит спиртное.

Кроме того, чтобы привлечь удачу, Галина Янко рекомендует отказаться и от традиционных мандаринов. По словам таролога, со стола лучше убрать все продукты оранжевого цвета, а также конфеты в золотой обертке. Украшения в этой цветовой гамме стоит снять и с елки, заменив их на серебристые, иначе Белый Бык обойдет дом стороной, передает "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно встречать Новый год, чтобы следующие 12 месяцев были успешными.

Фоторепортаж
Для привлечения удачи в 2021 году: чем украсить новогодний стол
Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

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