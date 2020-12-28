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Удача и благополучие в наступающем году во многом зависят от самой праздничной ночи, считают астрологи. Важно встретить 2021-й правильно, угодив его покровителю – Белому Металлическому Быку. Именно поэтому и новогодний стол следует накрывать по-особому. От каких угощений лучше отказаться, рассказала таролог Галина Янко.
В первую очередь, ни в коем случае нельзя ставить на стол блюда из телятины. Разозлят хозяина года также продукты красного цвета – помидоры и болгарский перец. Таролог советует праздновать Новый год без алкоголя, ограничившись соками и лимонадами: Бык не любит спиртное.
Кроме того, чтобы привлечь удачу, Галина Янко рекомендует отказаться и от традиционных мандаринов. По словам таролога, со стола лучше убрать все продукты оранжевого цвета, а также конфеты в золотой обертке. Украшения в этой цветовой гамме стоит снять и с елки, заменив их на серебристые, иначе Белый Бык обойдет дом стороной, передает "Пятый канал".
Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно встречать Новый год, чтобы следующие 12 месяцев были успешными.
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