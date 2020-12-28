Англичане посмеялись над статьей о российском "оружии Судного дня"

Англичане посмеялись над статьей о российском "оружии Судного дня"
Фото: Chadi/Xinhua/www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона призвали остановить "декадентский Запад"

Жители Великобритании высмеяли статьи местных таблоидовMirror и Daily Mail о планах Москвы разработать "оружие Судного дня" на основе вирусов Эболы и Марбург.

Британские издания в унисон и почти под копирку опубликовали "расследование" со ссылкой на анонимные источники о том, что некое секретное подразделение ФСБ, связанное с якобы "отравлением" "Новичком" в Солсбери и "атаке" на российского блогера Алексея Навального, занимается созданием биологического "оружия Судного дня". У "катастрофического проекта" даже есть кодовое название – "Толедо". Доказательств никаких этому факту не приводится.

Отмечается, что один из бывших источников военной разведки Великобритании подтверждает, что возглавляемая президентом Владимиром Путиным Россия могла включить Эболу и связанный с ней вирус Марбург в свою оружейную программу.

Некий "эксперт" по нашей стране Брюс Джонс сообщил, что большинство крупных держав, возможно, разрабатывают смертоносные вирусы. При этом только Москва делает это не в оборонительных целях, утверждает он.

"Мы уже видели это в Солсбери", – сказал Джонс.

Читатели с юмором ореагировали в своих комментариях на данное "расследование".

"Предсказание Нострадамуса на 2021 год... Россия создаст смертельный вирус зомби-апокалипсиса, который положит конец миру. Хмммм", – пишет kennyenergy.

"Всегда интересно, когда кто-то говорит, что Нострадамус предсказал что-то, что произошло после июля 1999 года, учитывая, что это был месяц его предсказания Судного дня", – высказался rosbif.

"Не волнуйтесь, у нас уже есть собственный вирус. Мы называем его COVID", – указал Sevensisters.

"Я слышал, Трамп накапливает отбеливатель на всякий случай", – довел слухи до общественности mc.

"Меня бы удивило, если бы каждая страна использовала это оружие в качестве формы обороны", – считает Dave Jonnaz.

"Что за чушь!!" – заявил WilsonT из Франции.

"ЦРУ может распространить Эболу во всех крупных городах России и заявить, что это утечка из лаборатории. Прямо-таки шпионский роман. Том Круз будет в главной роли", – пошутил Stillwaiting2go.

"Если русские создадут что-то подобное, разве это не убьет миллионы жителей их страны? Вирус не убивает выборочно", – напомнил johnboy.

"У русских даже "Новичок" не работает", – отрезвил пользователей RemorsefulChekist.

"Мэйнстримные СМИ во всем винят Россию. <…> А Россия нам не враг, как и во время обеих мировых войн они в итоге окажутся нашим важнейшим союзником", – подчеркнул londonkid94.

"Ничто так хорошо не заходит со стаканчиком кофе, как порция антироссийской пропаганды", – полагает Big Billy.

"Россия также работает над электронной свеклой. Победите этот декадентский Запад", – призвал RemorsefulChekist.

"Россия победила нацизм и игиловцев, в то время как мы все носились, как чайники, так что я вроде как ценю это", – написал No Way Pal из Австралии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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