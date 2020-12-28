Москвичи смогут узнать о своей родословной онлайн

Доступ к метрическим книгам открыли для всех

В преддверии самого семейного и теплого праздника – Нового года – жители столицы получили необычный подарок.



Благодаря новому онлайн-сервису москвичи теперь могут узнать все о своих родственниках. Главархив открыл доступ к метрическим книгам 1772 до 1917 года для всех. Из них можно получить данные о рождении, браке и смерти предков. Если раньше это было довольно хлопотным делом – требовалась поездка в архив, то теперь информация доступна прямо из дома. Достаточно воспользоваться онлайн-сервисом, который называется "Моя семья" .

Приятной новостью поделилась заммэра Москвы Анастасия Ракова. Объем данных солидный – опубликованы метрики 1400 храмов. Именно там в дореволюционной России хранились такие сведения.

С начала 2020 года Главархив приняло на хранение две с половиной тысячи личных документов. А в целом в ведомстве хранится больше ста тысяч дневников, открыток, рисунков и т.д., которые передали москвичи.

Развивать сервис будут в 2021 году. Планируется, что в каталоге появится дополнительная информация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.