Астрономы также ждут мощную солнечную вспышку высшего балла

Новогодние каникулы для жителей Земли пройдут в довольно комфортной геомагнитной обстановке. После череды вспышек в начале декабря активность Солнца снизилась и, как выразились астрономы, наступила продолжительная депрессия. Однако вслед за затишьем в первый месяц года снова начнутся магнитные бури.

По словам специалистов, в 2021 году ожидается около 10 – 20 слабых бурь и несколько сильных. В целом ближайшие месяцы пройдут довольно спокойно. А вот количество солнечных вспышек вырастет, но и они, согласно прогнозу, не окажут сильного влияния на Землю.

"Есть вероятность, что в 2021 году на Солнце будет зарегистрирована первая в новом цикле солнечная вспышка высшего балла X",

– предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Тем не менее, точный прогноз сделать довольно сложно – космический объект порой ведет себя непредсказуемо, говорится на сайте ФИАН.

Мощнейшая за 300 лет магнитная буря обрушилась на Землю 16 декабря.

