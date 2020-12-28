Участники "Большой перемены" встретят Новый год" на онлайн-вечеринке

Присоединиться смогут школьники всей страны

"Новый год Больших перемен" начнется 31 декабря в 22 часа и завершится уже в 2021 году – в 1:00. Новогодняя вечеринка пройдет онлайн в сообществе конкурса "Большая перемена" "ВКонтакте".



С поздравлениями к школьникам обратятся представители власти, артисты и спортсмены. Среди них первый замруководителя пдминистрации президента РФ Сергей Кириенко, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, народный артист России Владимир Машков, телеведущий Эрнест Мацкявичюс, певец Дима Билан и олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова.

Свои песни вместе с участниками конкурса исполнят Нилетто, ST и Андрей Гризли. Кроме того, на вечеринке появятся участники и финалисты шоу "Голос.Дети".

С вечеринки начнутся "Новогодние каникулы с "Большой переменой". Десять дней, с 1 по 10 января, для школьников будут идти праздничные эфиры, звезды дадут мастер-классы, а спортсмены научат правильно делать зарядку. Также планируются конкурсы для всей семьи.

Конкурс "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участниками первого сезона стали больше миллиона школьников со всех уголков России. Финал конкурса состоялся в МДЦ "Артек" осенью этого года. Победили 600 старшеклассников. Все получили денежные призы и путевки в легендарный "Артек".

Проводить конкурс планируется ежегодно. Второй сезон начнется 28 марта.

Организаторы: АНО "Россия – страна возможностей", Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников

и ФГБУ "Роспатриотцентр".