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Уходящий год был непростым. Так оценил 2020-й официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Не такой, как хотелось бы его пережить... уж больно он нервный",
– отметил пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала RTVI.
Техника и артистизм в минувшие 12 месяцев тянули на двойку не больше. А всех последствий ушедшего года в мире пока не осознали, добавил Песков.
Однако в 2020-м появились силы бороться с отрицательными результатами. И уже понятно, что надо предпринимать, отметил представитель Кремля, передает телеканал "360".
На днях пресс-секретарь главы РФ рассказал, что президент привык к всевозможным нападкам в свой адрес и уже не реагирует на них. Эмоционально задеть российского лидера очень сложно, указал он.
Ранее Дмитрий Песков сообщил о решении Владимира Путина сделать прививку от коронавируса. Глава государства ждал завершения необходимых формальностей и готов пройти вакцинацию, добавил он.
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