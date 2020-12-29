Последствия минувших 12 месяцев еще не осознали в мире

Уходящий год был непростым. Так оценил 2020-й официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не такой, как хотелось бы его пережить... уж больно он нервный",

– отметил пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала RTVI.



Техника и артистизм в минувшие 12 месяцев тянули на двойку не больше. А всех последствий ушедшего года в мире пока не осознали, добавил Песков.

Однако в 2020-м появились силы бороться с отрицательными результатами. И уже понятно, что надо предпринимать, отметил представитель Кремля, передает телеканал "360".

На днях пресс-секретарь главы РФ рассказал, что президент привык к всевозможным нападкам в свой адрес и уже не реагирует на них. Эмоционально задеть российского лидера очень сложно, указал он.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о решении Владимира Путина сделать прививку от коронавируса. Глава государства ждал завершения необходимых формальностей и готов пройти вакцинацию, добавил он.