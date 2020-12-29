Цуркан дали 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии

В Мосгорсуде огласили приговор

Бывший член правления корпорации "Интер РАО" Карина Цуркан приговорена к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии. Об этом объявлено во вторник, 29 декабря, на заседании в Мосгорсуде.

"Назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима",

цитирует "Коммерсант" слова судьи.

Прокурор ранее требовал посадить Цуркан на 18 лет. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Слушания велись коллегией из трех судей в закрытом режиме из-за грифа "секретно" на материалах дела.

Цуркан была задержана в июне 2018 года. Доказано, что она передавала зарубежным спецслужбам данные, составляющие гостайну РФ. 

Николай ВИКТОРОВ

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