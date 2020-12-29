Цуркан дали 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии

В Мосгорсуде огласили приговор

Бывший член правления корпорации "Интер РАО" Карина Цуркан приговорена к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии. Об этом объявлено во вторник, 29 декабря, на заседании в Мосгорсуде.

"Назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима",

– цитирует "Коммерсант" слова судьи.

Прокурор ранее требовал посадить Цуркан на 18 лет. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор.

Слушания велись коллегией из трех судей в закрытом режиме из-за грифа "секретно" на материалах дела.

Цуркан была задержана в июне 2018 года. Доказано, что она передавала зарубежным спецслужбам данные, составляющие гостайну РФ.