Подарки ребятам вручал Дед Мороз

В канун Нового года во Владимирской области активисты Общероссийского народного фронта решили устроить праздник для детей, которые проживают в "Мамином домике". Благотворительный приют был открыт для женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Дети написали письма Деду Мороза, в которых поделились своими желаниями. Общественники решили порадовать ребят, подарив им именно то, о чем они мечтали: игрушечные машинки, кукол, конструкторы. Поздравлять детей приехал сам Дед Мороз, в качестве которого выступил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Девятилетней Насте Пчелинцевой главный волшебник пообещал исполнить главную мечту. Михаил Кузнецов пригласил девочку на новогодние каникулы в Москву, отметив, что они вместе обязательно покатаются на коньках и поедят вкусное мороженое в ГУМе.

В преддверии праздника активисты ОНФ провели множество акций, в ходе которых вручили подарки многодетным семьям, одиноким людям и представителям различных профессий.

Также по всей России проводятся торжественные мероприятия, представления, звучат поздравления и слова благодарности врачам, волонтерам и всем неравнодушным людям.



