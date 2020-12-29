Активисты ОНФ исполнили желания детей из "Маминого домика"

Активисты ОНФ исполнили желания детей из "Маминого домика"
Фото: пресс-служба
Подарки ребятам вручал Дед Мороз

В канун Нового года во Владимирской области активисты Общероссийского народного фронта решили устроить праздник для детей, которые проживают в "Мамином домике". Благотворительный приют был открыт для женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. 

Дети написали письма Деду Мороза, в которых поделились своими желаниями. Общественники решили порадовать ребят, подарив им именно то, о чем они мечтали: игрушечные машинки, кукол, конструкторы. Поздравлять детей приехал сам Дед Мороз, в качестве которого выступил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. 

Девятилетней Насте Пчелинцевой главный волшебник пообещал исполнить главную мечту. Михаил Кузнецов пригласил девочку на новогодние каникулы в Москву, отметив, что они вместе обязательно покатаются на коньках и поедят вкусное мороженое в ГУМе. 

В преддверии праздника активисты ОНФ провели множество акций, в ходе которых вручили подарки многодетным семьям, одиноким людям и представителям различных профессий.

Также по всей России проводятся торжественные мероприятия, представления, звучат  поздравления и слова благодарности врачам, волонтерам и всем неравнодушным людям.


Юлия МИХАЙЛОВА

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