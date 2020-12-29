К чему снится дом: разбираемся в толкованиях

К чему снится дом: разбираемся в толкованиях
Кадр youtube.com
Многие трактовки связанных со строениями грез зависят от действия в них

Во сне события нередко происходят в зданиях – жилых и служебных. Интересно узнать, к чему снится дом. Попробуем растолковать.

Сонник Шуваловой предупреждает: увидели в грезах нависающую многоэтажку или особняк – задумайтесь о том, что и почему из ваших возможностей все еще не реализовано. Бывает, причина, по которой это не раскрывается, видна спящему.

Из сонника Миллера следует, что привидевшийся поиск дороги к дому указывает на потерю веры в людей и добро. Если грезится квартира без хозяина, совсем заброшенная и пустая, ждите больших неприятностей и финансовых потерь. Перемена места жительства предвещает скорые командировки и хорошие новости.

В Дворянском соннике Гришиной говорится о будущем успехе того, кому пригрезился собственный дом или наведение порядка в нем. Покупаете во сне жилье, значит, сбудется заветная мечта, продаете – случатся неприятности, строите его сами – или достигнете некоторых успехов, и жизнь изменится к лучшему, или испытаете творческие неудачи.

По соннику Зэдкиеля, тот, кто видит дом во сне, наяву в ближайшее время станет удачлив на работе – возможно повышение – и финансово успешен: доходы вырастут. А любителям домашних животных это предвещает появление еще одного питомца.

Сонник Хассе толкует все в зависимости от происходящего. Если пригрезилось, что латаете крышу дома, грядут убытки. Покупаете новую квартиру – материальное благосостояние увеличится. Видите, будто ваше жилье собираются ломать, ждите неудачи.

Ранее "Утро.ру" писало, к чему снится вода

Полина ДОРОЖКИНА

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