Самые смешные мемы 2020 года: от Жириновского в бурке до Лукашенко с собакой

Самые смешные мемы 2020 года: от Жириновского в бурке до Лукашенко с собакой
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никакие невзгоды не могут лишить россиян чувства юмора

2020 год для многих стал настоящим испытанием. Пандемия коронавируса парализовала жизнь всей планеты, а ковидные ограничения серьезно подорвали мировую экономику. Однако в тяжелый високосный год справиться с жизненными перипетиями россиянам, в частности, помогло неистребимое чувства юмора. Лучшие мемы года – в подборке "Утро.ру".

Жириновский – герой компьютерной игры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нередко смешит народ своими неординарными высказываниями. Пользователи Сети решили в ответ повеселить высокопоставленного политика. Глава либерал-демократов по достоинству оценил результаты творчества неизвестных юмористов. Так, навеянный образами популярной компьютерные игры Cyberpunk 2077 и посвященный политику мем Жириновский разместил прямо на своей странице в "Инстаграм". Там можно полюбоваться на партийного деятеля, представленного в образе кочевника, дитя улиц или корпората.

Лукашенко и его собака 

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз становился в 2020-м героем мемов. Так, сначала Батьку обсмеяли после прогулки с собакой. К кадру народные умельцы пририсовывали веселых котиков, палатку по голосованию и многое другое. 

Посмеялся над Лукашенко и Иван Ургант, как и другие пользователи Сети, после его слов о перехваченном разговоре западных спецслужб об Алексее Навальном. 

Шутка юмора от украинского министра

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил продемонстрировать народу свой талант комика. Его сильно задело заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о наличии на территории Украины и Польши американских центров спецслужб. Дабы продемонстрировать свое отношение к такому высказыванию украинский министр опубликовал на своей странице в "Твиттер" анимацию с известным персонажем из культового телесериала "Звездный путь", который всем своим видом демонстрирует усталость от непонятного поведения оппонента.

Инцидент с Навальным

Смеялись в Сети и над Алексеем Навальным после его расследования о том, что с ним случилось летом, намекая на то, что у блогера паранойя. 

Ольга ФЕДОРОВА

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