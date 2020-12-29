Никакие невзгоды не могут лишить россиян чувства юмора

2020 год для многих стал настоящим испытанием. Пандемия коронавируса парализовала жизнь всей планеты, а ковидные ограничения серьезно подорвали мировую экономику. Однако в тяжелый високосный год справиться с жизненными перипетиями россиянам, в частности, помогло неистребимое чувства юмора. Лучшие мемы года – в подборке "Утро.ру".



Жириновский – герой компьютерной игры

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нередко смешит народ своими неординарными высказываниями. Пользователи Сети решили в ответ повеселить высокопоставленного политика. Глава либерал-демократов по достоинству оценил результаты творчества неизвестных юмористов. Так, навеянный образами популярной компьютерные игры Cyberpunk 2077 и посвященный политику мем Жириновский разместил прямо на своей странице в "Инстаграм". Там можно полюбоваться на партийного деятеля, представленного в образе кочевника, дитя улиц или корпората.

Лукашенко и его собака

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз становился в 2020-м героем мемов. Так, сначала Батьку обсмеяли после прогулки с собакой. К кадру народные умельцы пририсовывали веселых котиков, палатку по голосованию и многое другое.

Вы этого ждали pic.twitter.com/35VRyMEDww — Чай з варэннем (@belteanews) July 19, 2020

Посмеялся над Лукашенко и Иван Ургант, как и другие пользователи Сети, после его слов о перехваченном разговоре западных спецслужб об Алексее Навальном.

Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко и прогулялся с оружием (игрушечным). pic.twitter.com/gAnDB8OTNW — TUT.BY (@tutby) September 4, 2020

Шутка юмора от украинского министра

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил продемонстрировать народу свой талант комика. Его сильно задело заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о наличии на территории Украины и Польши американских центров спецслужб. Дабы продемонстрировать свое отношение к такому высказыванию украинский министр опубликовал на своей странице в "Твиттер" анимацию с известным персонажем из культового телесериала "Звездный путь", который всем своим видом демонстрирует усталость от непонятного поведения оппонента.

Инцидент с Навальным

Смеялись в Сети и над Алексеем Навальным после его расследования о том, что с ним случилось летом, намекая на то, что у блогера паранойя.