Глава государства согласился, что проблема нуждается в дополнительном обсуждении

Подход к индексации пенсий работающим россиянам может быть пересмотрен. Об этом стало известно во вторник, 29 декабря.

Внимание президента Владимира Путина к этой проблеме привлек глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он указал на несправедливое положение дел: работающий пенсионер так же платит взносы в Пенсионный фонд, а выплаты ему не индексируются, пока он окончательно не уйдет на заслуженный отдых.

"Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения",

– согласился глава государства, передает РИА "Новости".

В правительстве РФ ранее обсуждался вопрос о ежегодной индексации пенсий работающим россиянам, но от этой идеи отказались.