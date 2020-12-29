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Подход к индексации пенсий работающим россиянам может быть пересмотрен. Об этом стало известно во вторник, 29 декабря.
Внимание президента Владимира Путина к этой проблеме привлек глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он указал на несправедливое положение дел: работающий пенсионер так же платит взносы в Пенсионный фонд, а выплаты ему не индексируются, пока он окончательно не уйдет на заслуженный отдых.
"Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения",
– согласился глава государства, передает РИА "Новости".
В правительстве РФ ранее обсуждался вопрос о ежегодной индексации пенсий работающим россиянам, но от этой идеи отказались.
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