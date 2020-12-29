Вопрос индексации выплат работающим пенсионерам поставили перед Путиным

Глава государства согласился, что проблема нуждается в дополнительном обсуждении

Подход к индексации пенсий работающим россиянам может быть пересмотрен. Об этом стало известно во вторник, 29 декабря.

Внимание президента Владимира Путина к этой проблеме привлек глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он указал на несправедливое положение дел: работающий пенсионер так же платит взносы в Пенсионный фонд, а выплаты ему не индексируются, пока он окончательно не уйдет на заслуженный отдых.

"Это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения",

– согласился глава государства, передает РИА "Новости".

В правительстве РФ ранее обсуждался вопрос о ежегодной индексации пенсий работающим россиянам, но от этой идеи отказались.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Власти США обошли вето Трампа на санкции против "Северного потока - 2"

Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Спасли лишь двоих: в Баренцевом море затонуло российское судно

На борту было 19 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей