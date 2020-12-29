Глава государства к мнению экс-главы Роснано прислушался

СМИ поспешили рассказать, что президент РФ Владимир Путин якобы не стал встречаться с бывшим руководителем "Роснано" Анатолием Чубайсом и благодарить его 13-летнюю за работу на этом посту. На самом деле, разговор был. Более того, глава государства выполнил просьбу отставного чиновника перед его новым назначением.

Как рассказал сам Чубайс в эфире RTVI, Путин предложил ему стать спецпредставителем по достижению целей устойчивого развития. Чубайс ответил, что согласен при одном условии – не делать его помощником главы государства, чтобы не входить в штат президентской администрации и не быть госслужащим.

"Именно об этом я просил президента. И моя просьба была услышана",

– сообщил Чубайс, отметив, что теперь будет ездить на машине без "мигалки".

Чубайс был смещен с поста главы "Роснано" с 3 декабря, пишет RT. С 4 декабря он вступил в новую должность. При этом СМИ сообщали, что Чубайсу прочили место спецпредставителя президента по Арктике, но чиновник отказался.