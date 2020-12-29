Торжество не обойдется без оливье и вкусного десерта

Многие россияне с нетерпением ждут Нового года, поэтому и встретить его хотят с размахом, приготовив к столу самые вкусные и изысканные блюда. Тратиться на праздник готовы не все, но это вовсе не означает, что от посиделок с семьей и друзьями нужно отказаться. Накрыть новогодний стол с горячим блюдом и десертом можно и за 1 тыс. рублей.

Прощание с уходящим годом традиционно не обходится без салата оливье. Для бюджетного варианта блюда – без креветок и с докторской колбасой вместо мяса – понадобится 351 рубль. Этой суммы хватит на 300 г колбасы, яйца, морковь, лук, майонез, горошек и маринованные огурцы, а также 1 кг картофеля, половину которого можно использовать в качестве гарнира к горячему.

Основным блюдом на Новый год может стать курица с апельсинами в духовке. Ингредиенты обойдутся приблизительно в 175 рублей. Также понадобятся специи, растительное масло и соевый соус. На закуску можно подать фаршированные овощами яйца – продукты останутся после приготовления оливье.

Второй вариант закуски – рулеты с морковью по-корейски. Для этого нужно купить еще лаваш, готовую морковь, плавленый сыр и майонез. Всего – 185 рублей. Ну и на десерт можно подать слоеные слойки с начинкой. Покупаем тесто, варенье и замороженные яблоки. Получится не меньше восьми порций, передает "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" писало, какие блюда ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год.