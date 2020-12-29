Пять праздничных блюд за тысячу рублей: что подать к столу на Новый год

Пять праздничных блюд за тысячу рублей: что подать к столу на Новый год
Фото: imageproduction international/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Торжество не обойдется без оливье и вкусного десерта

Многие россияне с нетерпением ждут Нового года, поэтому и встретить его хотят с размахом, приготовив к столу самые вкусные и изысканные блюда. Тратиться на праздник готовы не все, но это вовсе не означает, что от посиделок с семьей и друзьями нужно отказаться. Накрыть новогодний стол с горячим блюдом и десертом можно и за 1 тыс. рублей.

Прощание с уходящим годом традиционно не обходится без салата оливье. Для бюджетного варианта блюда – без креветок и с докторской колбасой вместо мяса – понадобится 351 рубль. Этой суммы хватит на 300 г колбасы, яйца, морковь, лук, майонез, горошек и маринованные огурцы, а также 1 кг картофеля, половину которого можно использовать в качестве гарнира к горячему.

Основным блюдом на Новый год может стать курица с апельсинами в духовке. Ингредиенты обойдутся приблизительно в 175 рублей. Также понадобятся специи, растительное масло и соевый соус. На закуску можно подать фаршированные овощами яйца – продукты останутся после приготовления оливье.

Второй вариант закуски – рулеты с морковью по-корейски. Для этого нужно купить еще лаваш, готовую морковь, плавленый сыр и майонез. Всего – 185 рублей. Ну и на десерт можно подать слоеные слойки с начинкой. Покупаем тесто, варенье и замороженные яблоки. Получится не меньше восьми порций, передает "Комсомольская правда".

Ранее "Утро.ру" писало, какие блюда ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год.

Фоторепортаж
Для привлечения удачи в 2021 году: чем украсить новогодний стол
Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Власти США обошли вето Трампа на санкции против "Северного потока - 2"

Рестрикции касаются также "Турецкого потока"

Лавров озвучил политический прогноз на 2021 год

Кремль ждет от Запада готовности к взаимному сотрудничеству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей