Лишить квартиры за 10 дней: как рассматриваются дела в Дорогомиловском суде

Ответчик, у которого отобрали жилье, готов дойти до Верховного суда, отстаивая свои права добросовестного приобретателя

Семья столичного бизнесмена Павла Захарова за 3 дня до Нового года лишилась квартиры. Недвижимость была приобретена в 2015 году за 140 млн рублей. Проблемы начались спустя 4 года после сделки. Причем спор, который длительное время рассматривал Арбитражный суд, в районном Дорогомиловском суде вдруг решили за 10 дней.

Продавцом спорной квартиры в 2015 г. выступал предприниматель Алексей Кнеков. Захаров погасил за него ипотеку, сделку проводили в банке, с инкассацией, арендой банковской ячейки, с обеих сторон работали риэлторы, то есть все было максимально чисто и прозрачно, подтверждает жена Кнекова Ольга.

Семья Захарова спокойно жила в приобретенной квартире до мая 2019 г., когда вдруг узнала, что эта недвижимость фигурирует в судебном разбирательстве, открытом в отношении Кнекова по иску его бывших бизнес-партнеров. Когда-то он вместе с друзьями детства основал фирму по производству защитной химии для древесины, был ее гендиректором. Когда компания разрослась, партнеры его "подставили", утверждают Кнековы и вынудили уйти с работы.

Тогда-то, оставшись без постоянного дохода, он и решил продать дорогостоящую квартиру. Но через полтора года узнал, что против него инициировано дело о банкротстве, а в списке имущества, которым можно покрыть долги, фигурирует проданная им квартира.

Кстати, тот факт, что Кнеков больше не являлся владельцем указанной недвижимости, истцов не смутил. Они заявили, что сделка купли-продажи была фиктивной, и уже от Захарова потребовали доказательств, что у него были деньги на эту квартиру и что он их действительно заплатил. Учитывая, что сделка была оформлена в банке с присутствии свидетелей, не понятно, на что рассчитывали истцы.

Однако неожиданно параллельно процессу в Арбитражном суде возник второй процесс, где фигурирует данная недвижимость, но уже в Дорогомиловском районном суде. Причем о нем полноправный владелец квартиры узнал совершенно случайно.

"Если бы нам не позвонили, мы бы вообще не узнали про этот процесс",

– рассказал представитель семьи Захаровых Дмитрий Гуськов.

Итак, 18 декабря Захаровы узнают, что в Дорогомиловском суде принят иск с требованием признать договор купли-продажи квартиры незаконным, расторгнуть его и признать владельцем недвижимости Кнекова, чтобы затем на это имущество можно было наложить взыскание. Рассмотрение дела назначено буквально через 5 дней – на 23 декабря. Представителям ответчика удалось перенести дату только на два дня – на 25 декабря.

Далее дело пошло еще быстрее: судья Морозова Н.В. отвела Захарову 30 минут на изучение 6 томов дела и еще 15 минут – на чтение представленных истцами в качестве доказательств 800 страниц документов. В просьбе о переносе рассмотрения дела из-за большого объема материалов, которые ответчик и его представитель впервые видят, суд отказал.

"Наши оппоненты представляют в суд откопированное банкротное дело. А документов там больше тысячи. Это физически невозможно прочитать за день. Кроме того, мы обнаружили в этих документах незаверенные копии. По закону, в суд их представлять запрещено"

– рассказал Гуськов. Однако судья не стала углубляться в детали и разом приобщила к делу всю стопку документов.

А на заседании 28 декабря уже было вынесено решение по данному делу. Судья на два часа удалилась в совещательную комнату, а потом вышла и объявила, что расторгает договор купли-продажи квартиры.

Так за 10 дней семья Захаровых с двумя несовершеннолетними деться лишилась квартиры. Вопрос, который в Арбитражном суде рассматривается более двух лет, судья Дорогомиловского суда изучила и рассудила практически мгновенно, допустив при этом грубые процессуальные нарушения, подчеркивает адвокат. В частности, согласно статьям 134 и 220 Гражданско-процессуального кодекса, дело о банкротстве нельзя рассматривать в гражданском судопроизводстве.

"Законодательство четко говорит, что все дела о банкротстве – компетенция арбитражного суда. Рассматривать одинаковые иски по закону нельзя",

– указывает Гуськов.

При этом сами истцы, обвиняющие Кнекова и Захарова в незаконных манипуляциях с квартирой, сами являются фигурантами уголовного разбирательства по ч.4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Их обвиняют в хищении чужого имущества с причинением ущерба в особо крупном размере.

Сдаваться Захаровы, конечно, не собираются. Они подчеркивают, что являются добросовестными приобретателями, и готовы дойти хоть Верховного суда, чтобы отстоять купленное на собственные деньги жилье. Но настроение перед Новым годом, конечно, испорчено, и не известно, как надолго затянется вопрос.