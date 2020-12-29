Поняли без перевода: Соловьев показал видео с матерящимся российским бойцом в Сирии

Поняли без перевода: Соловьев показал видео с матерящимся российским бойцом в Сирии
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист оценил "великий и могучий" бойца, обратившегося к снимавшему его на камеру человеку

Российский телеведущий Владимир Соловьев выложил в соцсети котороткий ролик с запечатленынм бойцом российского спецназа, выполнявшего вместе с отрядом патрулирование маршрута одной из сирийских провинций. На кадрах военнослужащий обращается к снимавшему его автора ролика с нецензурной бранью, спрашивая, по какой причине его снимают на камеру.

По словам журналиста, военнослужащий обращается к автору видео с четко сформулированным вопросом, который понятен всем без исключений. По информации СМИ, боец задает вопрос на "великом и могучем" представителю медиа.

По словам военного эксперта Павла Фельгенгауэра, российскому бойцу не следовало использовать нецензурное слово, однако ни к каким страшным последствиям это не приведет. Военных оправдывает то, что Сирийская Арабская Республика является довольно горячей точкой, где бойцы испытывают постоянный психологический стресс, осознавая, что могут погибнуть в любой момент.

Тем не менее, считает Фельгенгауэр, военным в принципе не следует общаться с представителями СМИ. Более того, во время несения службы взаимодействие с гражданскими в принципе исключено, о чем специалист заявил в интервью газете "Взгляд".

Егор МАЛКОВ

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