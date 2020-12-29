На конкурс "Профстажировки 2.0" в 2020 году подали 15,8 тыс. заявок

Победителями конкурса стали более 1 тыс. человек

На студенческий конкурс "Профстажировки 2.0" в 2020 году поступило 15,8 тыс. заявок. Итоги конкурса подвел генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Победителями конкурса стали 505 участников первого сезона и 636 конкурсантов второго сезона, которые представляют свыше 50 регионов России. "Всех лауреатов наши партнеры пригласили к себе на стажировки, которые в 2020-м проходили по большей части дистанционно. Сейчас на платформе проекта 4 775 кейсов от 1 408 партнеров-работодателей", – рассказал Комиссаров.

При этом гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" обратил внимание на тот факт, что все стажировки в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции прошли удаленно, и, по его мнению, дистанционный формат конкурса будет востребован и после окончания эпидемии.

"Профстажировки" – это еще и платформа, которая позволяет работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. Сегодня на ней зарегистрировано 146 454 студента.

В свою очередь, руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин сообщил, что в этом году участникам дали возможность подавать заявки сразу на три кейса работодателей. "Безусловно, мы планируем расширять пул компаний-партнеров, а вместе с ними количество узких направлений кейсов, чтобы удовлетворить абсолютно любой запрос студента, который хочет выбрать оригинальную тему для диплома или курсовой и сделать действительно полезное исследование, которое будет использоваться на практике", – подчеркнул Семин.

Третий сезон проекта "Профстажировки 2.0" стартовал 1 сентября. Этап подачи заявок на кейсы работодателей завершился 7 декабря. В итоге было подано почти 9,5 тыс. заявок. Готовые решения принимаются до 15 января 2021 года, после чего начнется отбор лучших проектов.