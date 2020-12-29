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Сильная непогода надвигается на Московскую область. В ближайшие часы местным жителям придется столкнуться с гололедицей и усилением ветра, а также ледяным дождем, о чем сообщил главк регионального МЧС 29 декабря.
По информации ведомства, вечером скорость ветра усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до пяти градусов ниже нуля.
Жителям Подмосковья рекомендуют отказаться в этот день от дальних поездок и соблюдать внимательность на дорогах, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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