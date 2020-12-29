"Лидеры России" провели онлайн "Новогодний фестиваль профессий" для детей из онкоцентров по всей России

"Лидеры России" провели онлайн "Новогодний фестиваль профессий" для детей из онкоцентров по всей России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Мероприятие состоялось в рамках проекта клуба "Эльбрус" "Делай чудо"

Участники конкурса "Лидеры России", ставшие полуфиналистами, финалистами и победителями, провели онлайн-встречу с детьми, которые лечатся в онкоцентрах в городах по всей России.

"Новогодний фестиваль профессий" открыл открыли организатор мероприятия и ведущий заботливой школы "УчимЗнаем" Иван Долуев и автор проекта "Делай чудо" Владимир Остроменский. Чтобы ребятам было удобнее, онкологические центры подключались к встрече по разным федеральным округам страны – с востока на запад. Всего встреч было три, в каждой принимали участие "Лидеры России" разных профессий.

Так, на первой ребята общались с юристами и экономистами – к онлайн-мероприятию подключились Артем Вольхин, Елена Чугунова и Даниил Жилкин. На второй выступили строители и инженеры – Екатерина Шаркова, Владислав Васильев и Анатолий Голентовский. В последней участвовали представители гуманитарных профессий – Мария Гладышева, Андрей Протопопов и Светлана Голубева.

Участие в "Новогоднем фестивале профессий" приняли более 80 детей из Лениграднской области, Екатеринбурга, Москвы, Якутска и других городов.

Создатель проекта "Делай чудо" – победитель "Лидеров России" 2018-19 гг. Владимир Остроменский, возглавляющий родильное отделение сети клиник "Скандинавия". Проект создавался для детей, страдающих от онкологии, которые лежат в стационарах.

"Проекту клуба "Эльбрус" "Делай чудо!" исполнился один год. Весь этот год мы помогали детям, которые проходят длительное лечение в онкологических стационарах по всей стране. Мы помогали ставить цели, помогали придумывать путь к своей мечте, рассказывали, как сами преодолевали трудности и что нам помогало не сдаваться и идти вперёд. Мы проводили встречи с ребятами и делились тем, как и почему выбрали свои профессии, что позволяет нам быть эффективными и достигать высот. На днях мы организовали "Новогодний фестиваль профессий" для всех наших ребят. Это было 3 незабываемых часа драйва, позитива, интересных историй о новогодних профессиональных желаниях полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России", которые сбылись",

– рассказал Остроменский.

Отметим, что встречи с детьми "Лидеры России" проводили и в школе "УчимЗнаем". Это площадка при национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Здесь для ребят, которые лечатся в стационарах, реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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