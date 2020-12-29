Британский классик поведал о происходившем 150 лет назад информационном хаосе и панике среди людей

Исследователи трудов романиста Чарльза Диккенса обнаружили в архиве писателя письмо, датированное 1856-м годом. В нем автор описывает вспышку дифтерии, распространившуюся в то время по Европе.

В письме Диккенс рассказывает о массовом хаосе, который распространился не только среди кругов медиков, но и в средствах массовой информации из-за "странной и пугающей болезни". Мнения экспертов по поводу эпидемии были разделены, а власти предпринимали меры, нацеленные на то, чтобы сдержать панику, растущую среди населения. Адресатом письма являлся медик Джозеф Олифф, работавший в посольстве Британии в Париже.

Писатель описывает в письме "булонскую ангину", как в то время называли дифтерию. В середине XIX века эта болезнь была мало изучена, из-за чего наблюдался высокий процент летальных исходов.

Диккенс выражает благодарность Джозефу Олиффу за предупреждение о вспышке – как раз в графстве Булонь на севере Франции и возник очаг, где Диккенс отдыхал с семьей. За две недели один из знакомых писателю медиков потерял во время отдыха в Булони, популярного в то время среди британцев курорта, супругу и два сына, передает The Conversation.

"Нет ничего более ужасного, чем опыт бедного доктора Крэмптона". – пишет Диккенс.

Сам автор настоял на том, чтобы его семья отправилась домой, в Лондон, а сам он решил остаться. Эпидемия дифтерии длилась до 1863 года, а саму вакцину против инфекции разработали лишь в XX веке – в 1920 году, отмечает МИР 24.