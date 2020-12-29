Оппозиционера подозревают в растрате на личные цели средств из пожертвований

СКР России возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере против оппозиционера Алексея Навального. Об этом сегодня сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она отметила, что по данному делу, кроме берлинского пациента, проходят ее ряд граждан.



Следователи утверждают, что Навальный, будучи главой нескольких некоммерческих организаций (ФБК и прочие) собрал свыше 588 млн руб в качестве пожертвований. Однако более 356 млн руб из этих средств потрачены на личные цели, а не на заявленные в сборах, передают РИА "Новости".

По данным СКР, блогер использовал пожертвования на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".

Напомним, в настоящее время Навальный находится в Германии, где он приходит в себя якобы после отравления в РФ каким-то "Новичком".

Накануне стало известно, что управление ФСИН по Москве сообщило, что условно осужденный блогер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поэтому наказание ему может быть заменено на реальное. Навальному, его адвокату и пресс-секретарю направили уведомление о необходимости явки в УИИ.

