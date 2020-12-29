Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей

За оказание помощи нетрезвым возьмется полиция

Глава РФ Владимир Путин принял решение о возвращении системы вытрезвителей в стране. Документ вносит изменения в ряд актов, устанавливающих порядок оказания помощи лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с документом, региональные власти могут оказывать необходимую помощь гражданам в состоянии опьянения, а также определять создание и организацию необходимых учреждений, установленных законом.

Указ президента опубликован на официальном правовом портале.

Отмечается, что доставлять граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, смогут сотрудники полиции.

Егор МАЛКОВ

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