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Глава РФ Владимир Путин принял решение о возвращении системы вытрезвителей в стране. Документ вносит изменения в ряд актов, устанавливающих порядок оказания помощи лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.
В соответствии с документом, региональные власти могут оказывать необходимую помощь гражданам в состоянии опьянения, а также определять создание и организацию необходимых учреждений, установленных законом.
Указ президента опубликован на официальном правовом портале.
Отмечается, что доставлять граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, смогут сотрудники полиции.
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