За оказание помощи нетрезвым возьмется полиция

Глава РФ Владимир Путин принял решение о возвращении системы вытрезвителей в стране. Документ вносит изменения в ряд актов, устанавливающих порядок оказания помощи лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В соответствии с документом, региональные власти могут оказывать необходимую помощь гражданам в состоянии опьянения, а также определять создание и организацию необходимых учреждений, установленных законом.

Указ президента опубликован на официальном правовом портале.

Отмечается, что доставлять граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, смогут сотрудники полиции.