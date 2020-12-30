Островок стабильности: Глоба дал прогноз для России на 2021 год

Островок стабильности: Глоба дал прогноз для России на 2021 год
Павел Глоба. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нашу страну ждет невероятный взлет

В 2021 году Сатурн сойдется с Юпитером в созвездии Водолея. Поэтому и в других странах, и в России все глобально изменится, предупредил известный астролог Павел Глоба.

При этом наша страна станет настоящим островком стабильности, в то время как в мире будут царить неразбериха и большой беспорядок. В других государствах все системы управления и жизни потерпят крах, и они будут следовать примеру РФ в развитии, отметил прорицатель.

Экономика России в следующем году очень стремительно поднимется. За границей повально начнут повторять и копировать все, что выпускается, используется и делается у нас, добавил звездовед.

Также, по его словам, в 2021-м наша страна значительно упрочит сотрудничество со всеми постсоветскими странами, даже с негативно относящимися к ней сейчас. Главы этих государств на фоне разрушительных переворотов в мире поумнеют и станут держаться ближе к РФ.

Россия окрепнет и в экономическом. и в политическом плане благодаря сотрудничеству с бывшими республиками СССР. Это принесет впечатляющие результаты к 2050 году.

Ранее Павел Глоба назвал 2021 год переломным, кануном начала новой эры. Жизнь каждого человека кардинально изменится, в мире появится новый лидер, а удача будет сопутствовать лишь позитивным и влюбленным в жизнь людям.

Полина ДОРОЖКИНА

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