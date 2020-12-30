Незалежная сознательно создает трудности жителям полуострова

Жители Крыма зря обижаются на Киев, перекрывший поставки днепровской воды с Украины. Власти Незалежной выбрали тактику героев-комсомольцев периода Великой Отечественной войны – уничтожают имущество, чтобы оно не досталось врагу. Такое мнение прозвучало в эфире украинского телеканала "Наш".

По мнению журналиста Александра Лирчука, крымчане должны иначе смотреть на житейские трудности, которые создает им Украина, обрывая ЛЭП и перекрывая воду. Партизанка Зоя Космодемьянская, дескать, тоже поджигала дома мирных советских граждан, чтобы они не доставались немцам.

Впрочем, логику телеведущего не поняли даже украинцы. Эксперт по энергетике Валентин Землянский отметил, что Киев, напротив, дает Москве все больше возможностей стать героем в глазах крымчан. Проблему с энергоснабжением уже решили. Бесперебойное снабжение продуктами наладили. Сейчас правительство РФ выделило 50 млрд рублей на водоснабжение. Как только проблема водного дефицита в Крыму будет решена без помощи Украины, Киев лишится последнего рычага воздействия на крымчан, приводит "Экономика сегодня" мнение эксперта.

Из-за вызванного засухой дефицита пресной воды в Крыму водоснабжение жителей большинства городов полуострова осуществляется по графику. Власти и эксперты разработали план по ликвидации кризисной ситуации. Но ему планируют помешать в Киеве.

Ранее Верховный суд Крыма заочно приговорил украинского бизнесмена Ленура Ислямова к 19 годам лишения свободы за организацию энергоблокады полуострова в 2015 году. При этом власти Украины планировали и дальше совершать диверсии, в том числе взорвать дамбу на озере Сиваш.