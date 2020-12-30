Жители Симферополя и Ялты на Новый год получат воду без ограничений

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Горячее водоснабжение включат 31 декабря

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воду жителям Симферополя и Ялты на Новый год будут подавать без ограничений. 

"В Евпатории завтра должны дать горячую воду", – передает слова Аксенова агентство Крыминформ. 

При этом жителям Ялты повезло больше, потому что там вода будет непрерывно подаваться не только на Новый год, но и на Рождество. 

Напомним, что ранее в Крыму назвали ложью заявление ООН об отсутствии доступа на полуостров. Дипломаты напомнили, что не раз приглашали представителей организации разобраться с ситуацией, в результате которой жители полуострова остались отрезаны от водообеспечения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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