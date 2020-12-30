График работы московских поликлиник изменится в новогодние праздники

При этом порядок оказания помощи инфицированным коронавирусом не изменится

Московские медицинские организации будут работать по определенному графику. 

Так, взрослые поликлиники 31 декабря по 8 января и 10 января будут работать с 09:00 до 16:00, 9 января – до 18:00. Вызвать врача на дом можно будет в любой день с 08:00 до 20:00, сообщается на сайте мэра Москвы. В детских поликлиниках врачи будут принимать с 09:00 до 15:00, а на дом медики будут выезжать с с 09:00 до 15:00.

Помощь больным коронавирусом продолжат оказывать несмотря на праздники. Травмпункты также продолжат работать в круглосуточном режиме, уточняет "МИР24"

Кабинеты ПЦР-диагностики коронавируса и ИФА-диагностики 1 января работать не будут. Со 2 по 10 января сдать необходимые тесты можно будет с 09:00 до 16:00. 

Сделать прививку от COVID-19 можно будет с 2 по 10 января. 31 декабря и 1 января – выходной. График будет совпадать с часами работы медицинской организации. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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