Песков рассказал об отношении Путина к делу Навального

Подозрения, что проживающий за границей блогер мог позволить себе лишнего, не занимают главу страны

В преддверии Нового года президент РФ подводит итоги работы за минувший период и ставит задачи на перспективу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 30 декабря.

Он отметил, что вопросы, которые удалось решить в уходящем году, вызывают у главы государства радость, вопросы, которые остаются на повестке дня, мобилизуют. Но некоторые информповоды не вызывают у президента никакой реакции. К ним относится, в частности, новость о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального.

"У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств",

– ответил Песков на вопрос URA.RU.

Ранее стало известно, что Навального заподозрили в растрате на личные цели средств ФБК и других некоммерческих организаций.