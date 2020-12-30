Песков рассказал об отношении Путина к делу Навального

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В преддверии Нового года президент РФ подводит итоги работы за минувший период и ставит задачи на перспективу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 30 декабря.
Он отметил, что вопросы, которые удалось решить в уходящем году, вызывают у главы государства радость, вопросы, которые остаются на повестке дня, мобилизуют. Но некоторые информповоды не вызывают у президента никакой реакции. К ним относится, в частности, новость о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального.
"У Владимира Путина эта ситуация не вызывает никаких чувств",
– ответил Песков на вопрос URA.RU.
Ранее стало известно, что Навального заподозрили в растрате на личные цели средств ФБК и других некоммерческих организаций.
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