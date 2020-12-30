Лукашенко получил черный берет - видео

Лукашенко получил черный берет - видео
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики оценил роль милиционеров во время августовских протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал почетным омоновцем. Отличительный знак – черный берет – ему вручил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в среду, 30 декабря.

"Вы были с нами в боевых порядках и теперь вы полноценный боец ОМОНа", 

– пояснил решение командиров отрядов  Балаба, передавая президенту головной убор.

Лукашенко сначала сомневался, что может себе позволить принять подарок, ведь для зачисления в ОМОН требуется пройти особую процедуру, сдать экзамены. Но представитель омоновцев заверил главу государства, что все законно – вручение берета за "особые заслуги" предусмотрено уставом.

Со своей стороны, Лукашенко выразил признательность силам правопорядка за то, что они в любой ситуации стоят на страже закона и безопасности.

"Если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране",

– признал президент РБ, передает "БелТА".

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тизановская назвала ОМОН республики террористической организацией.

В августе 2020 г. в Белоруссии состоялись очередные выборы главы государства. Лукашенко выиграл с большим перевесом, но его победу не признала его главный оппонент Тихановская. Она уехала из республики и, заручившись поддержкой Запада, продолжила борьбу за власть. 

Николай ВИКТОРОВ

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