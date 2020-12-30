Глава республики оценил роль милиционеров во время августовских протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал почетным омоновцем. Отличительный знак – черный берет – ему вручил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в среду, 30 декабря.

"Вы были с нами в боевых порядках и теперь вы полноценный боец ОМОНа",

– пояснил решение командиров отрядов Балаба, передавая президенту головной убор.

Лукашенко сначала сомневался, что может себе позволить принять подарок, ведь для зачисления в ОМОН требуется пройти особую процедуру, сдать экзамены. Но представитель омоновцев заверил главу государства, что все законно – вручение берета за "особые заслуги" предусмотрено уставом.

Со своей стороны, Лукашенко выразил признательность силам правопорядка за то, что они в любой ситуации стоят на страже закона и безопасности.

"Если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране",

– признал президент РБ, передает "БелТА".

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тизановская назвала ОМОН республики террористической организацией.

В августе 2020 г. в Белоруссии состоялись очередные выборы главы государства. Лукашенко выиграл с большим перевесом, но его победу не признала его главный оппонент Тихановская. Она уехала из республики и, заручившись поддержкой Запада, продолжила борьбу за власть.