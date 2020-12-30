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Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал почетным омоновцем. Отличительный знак – черный берет – ему вручил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в среду, 30 декабря.
"Вы были с нами в боевых порядках и теперь вы полноценный боец ОМОНа",
– пояснил решение командиров отрядов Балаба, передавая президенту головной убор.
Лукашенко сначала сомневался, что может себе позволить принять подарок, ведь для зачисления в ОМОН требуется пройти особую процедуру, сдать экзамены. Но представитель омоновцев заверил главу государства, что все законно – вручение берета за "особые заслуги" предусмотрено уставом.
Со своей стороны, Лукашенко выразил признательность силам правопорядка за то, что они в любой ситуации стоят на страже закона и безопасности.
"Если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране",
– признал президент РБ, передает "БелТА".
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тизановская назвала ОМОН республики террористической организацией.
В августе 2020 г. в Белоруссии состоялись очередные выборы главы государства. Лукашенко выиграл с большим перевесом, но его победу не признала его главный оппонент Тихановская. Она уехала из республики и, заручившись поддержкой Запада, продолжила борьбу за власть.
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