Выбор за каждым: москвичи возвращаются к жизни без коронавируса

Забыть про ограничения поможет массовая вакцинация

В Новый 2021 год Москва вступает в масках и перчатках. Но возвращение к нормальной жизни – уже в близкой перспективе. Первыми отмену коронавирусных ограничений почувствуют москвичи, поставившие прививку от COVID-19.

По решению столичных властей, согласованном с медиками, пожилым жителям города, студентам и лицам с хроническими заболеваниями, которым сейчас рекомендовано не посещать без необходимости общественные места, вернут бесплатный и льготный проезд по социальным картам после прививки от коронавируса. Как отметил мэр, это станет первым шагом к возвращению Москвы к нормальной жизни.

Кстати, лишение льготников бесплатного проезда в общественном транспорте и другие ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, нашло понимание далеко не у всех жителей города. Многие критиковали мэра и столичное правительство, отказывались соблюдать правила. Подогревали эти негативные настроения некоторые СМИ, при этом они как-то упускали из виду, что аналогичные меры действуют по всему миру. В той же хваленой Европе власти шли на куда более жесткие меры, запрещая жителям отдаляться от дома, закрывая магазины и предприятия сферы услуг.

В Москве власти воспользовались положением, предусмотренным в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, где говорится, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты жизни и здоровья населения, в весьма щадящем режиме. После первой волны эпидемии, когда специалисты впервые столкнулись с новой инфекцией и еще не знали как с ней бороться, в городе были выработаны меры, которые позволили не вводить жестких ограничений повторно осенью.

Хотя право такое у Собянина было: весной 2020 г. он ввел режим повышенной готовности в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации согласно ст. 4.1 и 11 ФЗ № 68. Режим этот сохранен по сей день. Основанием служит, в частности, высокая смертность от COVID-19 – на сегодняшний день жертвами инфекции в мире стали уже почти 1,8 миллиона человек, заразившихся – 82 миллиона. Если не сократить контакты людей между собой, ситуация станет еще более трагичной.

"Коронавирусная инфекция протекает достаточно тяжело и сопровождается рядом осложнений. И если нет надежной защиты от инфекции, нет вакцины, то сдержать распространение вируса может только механическое ограничение возможных контактов с носителями",

– подчеркивает врач-иммунолог Надежда Логина.

Несмотря на необходимые ограничения, в Москве удалось обойтись без закрытия предприятий, торговых точек, спортивных центров, развлекательных заведений, сохранив, таким образом, экономику. А сейчас уже есть и достаточное количество доз вакцины. Поэтому и предложен вариант для москвичей, лишенных проезда по социальной карте, восстановить право на льготу. Для этого нужно бесплатно сделать прививку от коронавируса.

Впрочем, опять нашлись недовольные, которые не хотят прививаться. Это их дело. Насильно в поликлинику никто не тащит. Не хочешь вакцинироваться – не надо, но продолжай сидеть дома и носить маску.

"Это совершенно логичная мера. Предлагается некая преференция людям, которые уже не представляют опасности ни себе, ни окружающим. Они могут пользоваться всеми благами, которые предоставляет Москва",

– поясняет законность данной меры юрист, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Янис Юкша. Он напомнил, что льготный проезд москвича оплачивается из бюджета города. Как и пребывание в больнице. Поэтому нужно выбирать, что предпочтительнее.

Социально ответственным москвичам, которые готовы помочь городу скорее вернуться к привычной жизни, напоминаем: поставить прививку от COVID-19 можно в каждой столичной поликлинике. Записаться на процедуру могут пенсионеры, студенты старше 18 лет и специалисты, занимающие определенные должности – их список постоянно пополняется.

Вакцина "Спутник V" – двухфазная, и через 14 дней после второго укола человек получает устойчивый иммунитет к коронавирусу, а значит, уже не рискует заболеть или быть разносчиком инфекции. Большинство людей, которые уже сделали прививку, утверждают, что вообще не чувствовали никаких негативных проявлений.