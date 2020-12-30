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Из-за пандемии коронавируса москвичей волнует вопрос, а будет ли Красная площадь работать в предстоящую новогоднюю ночь. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили, что будет происходить с территорией вокруг Кремля.
Как пишет РИА "Новости", вход на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря. Все празднования и представления отменили.
Власти призвали москвичей не находиться в праздничные дни в многолюдных местах.
К 30 декабря в России коронавирусом заразились уже 3 131 550 человек. COVID-19 не смогли преодолеть 56 426 граждан.
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