В этом году мероприятий на главной достопримечательности столицы не будет

Из-за пандемии коронавируса москвичей волнует вопрос, а будет ли Красная площадь работать в предстоящую новогоднюю ночь. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили, что будет происходить с территорией вокруг Кремля.

Как пишет РИА "Новости", вход на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря. Все празднования и представления отменили.

Власти призвали москвичей не находиться в праздничные дни в многолюдных местах.

К 30 декабря в России коронавирусом заразились уже 3 131 550 человек. COVID-19 не смогли преодолеть 56 426 граждан.