По словам провидицы, изменения в лучшую сторону начнутся в первые месяцы

Сергей Косторной, который называет себя другом Ванги, поделился новыми предсказаниями покойной ясновидящей. По его словам, провидица рассказала, когда завершится пандемия коронавируса, а также пообещала появление лекарства от рака в скором времени.

Согласно пророчеству, 2021 г. будет не менее трудным, чем 2020-й, и запомнится различными катаклизмами. Високосный год, считала Ванга, длится до 20 марта, поэтому в первые три месяца еще будут происходить негативные события. Зато после начнутся изменения в лучшую сторону.

Так, в первой половине наступающего года отступит пандемия коронавируса, сказал Косторной. Кроме того, совсем скоро людям будет доступно лекарство от онкологии – "рак будет закован в железные цепи". По его словам, препарат уже изобрели, но это пока не афишируется.

Однако приморские страны ждут большие беды, заявил друг Ванги. Берег Америки зальет сильными ливнями – некоторые государства просто смоет водой. "Вместе с ливнями в мир придет и новая гадость. Как говорила Ванга, выпадут кровавые дожди", – поделился Косторной в эфире программы "На самом деле".

Ранее Ванга предсказывала еще одну эпидемию в 2021 году.