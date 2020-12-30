Появилось предсказание Ванги о конце пандемии и лекарстве от рака на 2021 год

Появилось предсказание Ванги о конце пандемии и лекарстве от рака на 2021 год
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
По словам провидицы, изменения в лучшую сторону начнутся в первые месяцы

Сергей Косторной, который называет себя другом Ванги, поделился новыми предсказаниями покойной ясновидящей. По его словам, провидица рассказала, когда завершится пандемия коронавируса, а также пообещала появление лекарства от рака в скором времени.

Согласно пророчеству, 2021 г. будет не менее трудным, чем 2020-й, и запомнится различными катаклизмами. Високосный год, считала Ванга, длится до 20 марта, поэтому в первые три месяца еще будут происходить негативные события. Зато после начнутся изменения в лучшую сторону.

Так, в первой половине наступающего года отступит пандемия коронавируса, сказал Косторной. Кроме того, совсем скоро людям будет доступно лекарство от онкологии – "рак будет закован в железные цепи". По его словам, препарат уже изобрели, но это пока не афишируется.

Однако приморские страны ждут большие беды, заявил друг Ванги. Берег Америки зальет сильными ливнями – некоторые государства просто смоет водой. "Вместе с ливнями в мир придет и новая гадость. Как говорила Ванга, выпадут кровавые дожди", – поделился Косторной в эфире программы "На самом деле".

Ранее Ванга предсказывала еще одну эпидемию в 2021 году.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Ванга была малограмотной, необразованной женщиной говорившей на редком диалекте старинного языка. Свои видения будущего она не могла объяснить - не хватало словарного запаса и знаний, а те кто её слушал потом интерпретировали как им хотелось уже после случившегося! Я предсказал очень много событий, но никогда не афишировал этим! Пользы от этого, если озвучить на весь Мир не будет!!! Если сообщить, что в конце 2021 года будет какой-то ужасный природный катаклизм, то во-первых никто не поверит, а во-вторых это событие произойдёт в другом месте и в другое время!
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