Фадеев рассказал о помощи СПЧ россиянам в период пандемии

Совету удалось добиться отмены штрафов, решить проблему с зарплатами и поддержать малый бизнес

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подвел итоги 2020 года. Он рассказал, какие меры принял СПЧ для поддержки россиян в период пандемии коронавируса.

"Пандемия еще раз показала, что Совет нужен, и что нас слышат",

– отметил Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что СПЧ отстаивал трудовые права граждан, жаловавшихся на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения. Для этого была организована специальная "горячая линия". Некоторым россиянам Совет помогал составлять заявления в суд. Кроме того, был поддержан закон о регулировании работы на "удаленке", подписанный Владимиром Путиным в декабре, в который в том числе вошли и предложения СПЧ.

Валерий Фадеев сообщил, что также была оказана помощь малому бизнесу и россиянам, попавшим в трудную ситуацию за границей. Председатель Совета добавил:

"Мы рады быть полезными врачам, поднимая как большие проблемы типа дезинфекции и внутрибольничных инфекций, так и, на первый взгляд, мелкие – вроде отмены платы за парковки для медиков, работающих в ковидных госпиталях".

СПЧ позаботился о пострадавших в первую волну пандемии НКО, а также защищал бесхозные леса и национальные парки. Благодаря усилиям Совета были отменены выписанные по ошибке штрафы, несправедливые приговоры и включение дорогостоящих лекарств в правительственный перечень жизненно необходимых препаратов, отметил Валерий Фадеев.

По его словам, также удалось внести некоторые поправки в ставшие резонансными законы о иноагентах и митингах. Глава СПЧ считает внесенные изменения положительным результатом, хотя и часть коллег предлагает отложить принятие инициатив. Более подробно о достижениях Совета можно будет прочитать в блогах и на сайте, добавил председатель.

"Всех с наступающим Новым годом и Рождеством!"

– завершил свое обращение Валерий Фадеев. Его слова опубликованы на сайте СПЧ.