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В Подмосковье ожидается туман. Как сообщили спасатели регионального МЧС, непогода сохранится до позднего вечера 30 декабря.
По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", видимость будет не больше 300-800 метров. При этом в Московской области действует желтый уровень опасности, жителей предубеждали о гололеде.
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