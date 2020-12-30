В регионе объявлен желтый уровень опасности

В Подмосковье ожидается туман. Как сообщили спасатели регионального МЧС, непогода сохранится до позднего вечера 30 декабря.

По информации интернет-издания "Подмосковье сегодня", видимость будет не больше 300-800 метров. При этом в Московской области действует желтый уровень опасности, жителей предубеждали о гололеде.

Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах.